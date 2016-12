Nach BLICK-Bericht über abgebrochenen Prozess :  Sascha S. verhaftet!

Aufatmen bei den Behörden und den Opfer-Angehörigen. Der mutmassliche Kinderschänder Sascha S.* (31), der letzten Donnerstag nicht zu seinem Prozess in Lenzburg AG erschienen war, wurde gefasst.

Gerichtssprecherin Nicole Payllier bestätigt BLICK, dass der Angeklagte letzten Freitag verhaftet wurde: «Es wurde vom zuständigen Gericht bereits Antrag auf Sicherheitshaft beim Zwangsmassnahmengericht gestellt.»

Flucht- und Wiederholungsgefahr

S. hätte sich vor Gericht wegen sexueller Übergriffe an seinen beiden Stieftöchtern (6 und 7) verantworten müssen. Er flog im November 2014 auf, kam im März 2015 unter Auflagen aus der U-Haft. Vor Gericht soll S. laut seines Verteidigers «aus Angst» nicht erschienen sein. Das Gericht schrieb ihn danach wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr zur Verhaftung aus.

Doch wie kam man dem Arbeiter aus Gebenstorf AG auf die Spur? Beim BLICK, der als einziges Medium am Prozess dabei war, meldete sich am Freitag ein Leser per Mail. Er habe Hinweise zum vermutlichen Aufenthaltsort von S. Diese sei bereits ans Gericht weitergeleitet worden. War darunter der entscheidende Tipp?

Freitagabend klickten die Handschellen

Sicher ist: Nachdem die Polizei S. nicht an seinem Wohnort antraf, klickten am Freitagabend in einem anderen Dorf im Aargau die Handschellen. Vermutlich hatte sich S. bei jemandem versteckt.

Folgt das Zwangsmassnahmengericht nun dem Antrag des Gerichts auf Weiterführung der Sicherheitshaft, ist es gut möglich, dass Sascha S. bis zum neuen Prozesstermin weggesperrt bleibt. Dies hatte der Vater (41) der Opfer schon vor dem Prozess gefordert – vergebens.

* Name der Redaktion bekannt