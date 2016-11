Mysteriöser Fluglärm :  Phantom-Flieger über der Ostschweiz?

Immer wieder wird die Bevölkerung in Toggenburg und Linthgebiet mitten in der Nacht von Motorenlärm aus dem Schlaf gerissen. Es gibt entsprechende Meldungen vom 18. Oktober (3.30 Uhr) und vom 20. Oktober (4 Uhr).

Diverse Leserbriefschreiber der «Toggenburger Zeitung» sind sich sicher: Es muss sich beim mysteriösen Brummen um die Motorengeräusche eines Flugzeuges handeln.

Nur, weder Skyguide noch die Luftwaffe wissen etwas vom «Phantom-Flieger».

Handelt es sich um eine Antonow An-12?

Unter Verdacht steht laut «Toggenburger Zeitung» ein sowjetisches Transportflugzeug des Typs Antonow An-12. Ein solches Exemplar flog in der Nacht auf den 12. November regulär über das Gebiet und es habe genau so getönt wie das unbekannte Flugobjekt – nur leiser.

In der Lokalpresse wird darum bereits spekuliert: Hat sich das Flugzeug der ukrainischen Cargo-Gesellschaft mit nächtlichen Tiefflügen absichtlich dem Schweizer Radar entzogen, um die Gebühren für den Überflug zu sparen? Oder war der Flug illegal?

Urs Holderegger vom Bundesamt für Zivilluftfahrt kann es sich nicht vorstellen: «Es wäre viel zu gefährlich, in der Nacht im Tiefflug über die Schweiz zu fliegen, nur um ein paar Hundert Franken Gebühren zu sparen.» Theoretisch sei ein solcher Überflug jedoch möglich.

Bei der Flugsicherung Skyguide gehen zwar regelmässig Anfragen wegen des nächtlichen Lärms ein – eine Erklärung hat man aber auch dort nicht.

Politik wird aktiv

Mittlerweile ist die Politik aktiv geworden. SVP-Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder (SVP) will das Thema in der Sicherheitspolitischen Kommission ansprechen: «Es interessiert mich sehr, warum mitten in der Nacht Propellermaschinen über unser Land fliegen, von denen niemand etwas weiss.»

Nationalrat Jakob Büchler (CVP) wohnt zwar ebenfalls im Überfluggebiet, glaubt aber nicht an den Phantom-Flieger: «Die Geschichte kommt mir wie ein Schauermärchen vor, ich habe nichts gehört und nichts gesehen.» (sac)