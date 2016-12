Mindestens 35 Tote :  Angriff auf Istanbuler Nachtclub

Bei einem Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul sind nach Angaben des Gouverneurs mindestens 35 Menschen getötet und weitere 40 verletzt worden. Gouverneur Vasip Sahin sprach am Anschlagsort von einem «Terroranschlag».

Der Angriff galt dem Nachtclub Reina direkt am Ufer des Bosporus, auf der europäischen Seite der Metropole. Das Lokal ist eines der grössten und bekanntesten in Istanbul.



Laut der staatlichen Nachrichtenagentur drang mindestens ein Bewaffneter in den Club und eröffnete das Feuer. NTV berichtete von zwei Angreifern, von denen mindestens einer ein Weihnachtsmannkostüm getragen habe.



Auf Fernsehaufnahmen waren gepanzerte Polizeifahrzeuge und Krankenwagen vor dem Club Reina zu sehen. Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht zahlreiche Polizisten in Istanbul im Einsatz.(SDA)