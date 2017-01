Mehr Teams – teurere Bildli-Jagd :  Panini-Sorgen wegen Mega-WM

An der Weltmeisterschaft 2026 kämpfen statt 32 neu 48 Mannschaften um den WM-Titel. Diesen revolutionären Beschluss fassten die Fifa-Funktionäre am gestrigen Meeting in Zürich.

Für Stickersammler starker Tobak, denn 16 neue Teams bedeutet auch eine Vielzahl an zusätzlichen Bildern, mehr Sammel-Aufwand und höhere Kosten. Während bislang fast 700 Stickers pro Endrunde gesammelt wurden, wären es beim gleichbleibenden System über 1000 Aufkleber. Das regte bereits die Kreativität vieler Witzbolde an. Auf den sozialen Medien gibt es Bilder von dicken Panini-Büchern oder Stickern in Schubkarren.

Mehr Bilder bedeutet auch höhere Kosten. Für die WM 2014 mit 32 Teams musste man ohne Tauschbörsen gegen 500 Franken ausgeben. Bei 50 Prozent mehr Bildern wären es 2026 theoretisch 750 Franken.

Panini weiss um die Gefahr

Das alles dürfte die Hersteller-Firma Panini freuen, könnte man meinen. Doch das italienische Unternehmen weiss um die Gefahr, dass sie wegen der höheren Preise Kunden verlieren könnte.

«Das Ziel ist, dass unser Album nicht zu teuer wird», sagt Ezio Bassi, Geschäftsführer von Panini Schweiz zu «Radio Energy». Er hat auch schon ein paar Ideen: «Vielleicht gibt es Doppelbilder oder spezielle Päckchen.»

Da die Mega-WM noch neun Jahre entfernt ist, hat das Unternehmen aber noch genügend Zeit, um weitere Ideen zu sammeln. Ausserdem: «Bislang haben wir noch gar keine Rechte fürs Turnier», sagt Bassi. (fss)

48 teams in the next World Cup? I have immediately bought shares in Panini. — Richard Osman (@richardosman) 2013-07-22 14:22:09.0