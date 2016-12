BLICK verlost Scheine für die nächste Lotto-Ziehung :  Knacken Sie mit uns den Rekord-Jackpot!

Es ist schon beängstigend – zum 46. Mal in Serie hat beim Schweizer Lotto niemand einen Super-Sechser getippt. Der Jackpot schoss am Mittwochabend auf über 60 Millionen Franken hoch. Die Summe, die nie jemand für möglich gehalten hätte. Ein historischer Rekord! Aber am Samstag, da muss es einfach klappen – wir verlosen noch einmal fünf Mega-Scheine für je 350 Franken!

Diese Mega-Scheine mit acht Zahlen und fünf (von sechs) Glückszahlen entsprechen jeweils 140 Einzeltipps. Ein Dreier mit Glückszahl bringt etwa 700 Franken, ein Vierer mit Glückszahl schon leicht über 4000 Franken.

Alles, was Sie brauchen, um einen dieser Scheine zu gewinnen, ist die richtige Antwort auf die Gewinnfrage und ein bisschen Glück.

Die Gewinner der Scheine werden sofort nach Teilnahmeschluss am Samstag um 17 Uhr ermittelt.

Wer sich die Millionen sichert, landet einen ...

A: Volltreffer B: Jumbo-Jet

Wählen Sie die Telefonnummer 0901 595 564 (1.50 Fr./Anruf vom Festnetz). Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer samt Vorwahl an.

Oder senden Sie ein SMS mit Keyword SCHEIN und dem Antwortbuchstaben an die Kurzwahl 530 (1.50 Fr./SMS). Name und Adresse nicht vergessen!

Oder machen Sie mit via http://m.vpch.ch/BLC21326 (chancengleich über das Handynetz).

Teilnahmeschluss ist Samstag, 10. Dezember 2016, 17 Uhr. Diese Verlosung wird im SonntagsBlick, BLICK, Blick am Abend und auf Blick.ch ausgeschrieben.