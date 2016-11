Gefahr durch Selfie: Island erklärt Touristen über Selfie-Gefahr auf

Island ist wunderschön. Aber auch gefährlich, sofern man gewisse Regeln nicht einhält. Immer wieder kommt es zu Unfällen, wenn sich Touristen für ein gutes Selfie zu nahe an die Naturwunder der kargen Insel heranwagen.

Die «Iceland Academy» hat es sich zur Aufgabe gemacht, Touristen im Umgang mit der Insel vertraut zu machen und sie vor Gefahren zu warnen. In einem von mehreren unterhaltsamen Videos erteilt Academy-Chefin Stina Bang Tipps für sichere, aber dennoch spektakuläre Selfies.

Tipp 1: Gehen Sie kein Risiko ein. Wagen Sie sich nicht zu dicht an Felsvorsprünge. Sie bekommen auch so für Ihre Bilder in den sozialen Medien viele Likes.

Tipp 2: Auch wenn Sie auf einem Selfie besonders heiss aussehen wollen: Wahren Sie Distanz zu den Geysiren. Diese haben eine Temperatur von teilweise über 100 Grad.

Tipp 3: Gehen Sie nicht zu nahe ans Meer. Wellen und Strömungen sind manchmal unberechenbar. Nicht dass Sie plötzlich zur «Sarah Auf-nimmer-Wiedersehen» werden …

Stina sagt: «Auch wenn Island eine Landschaft ist, für die es sich zu sterben lohnt, bedeutet das nicht, dass Sie das auch wirklich tun sollen.»

Die «Kurse» der Iceland Academy umfassen nebst Hinweisen zur Sicherheit auch kulturelles Grundwissen wie etwa zu isländischen Ess- oder Badegewohnheiten.

Die Mitglieder der Academy sind ausgewählte Experten in ihrem Bereich –von Vertretern der Isländischen Rettungsdienste über die vielfach ausgezeichnete Nationalmannschaft der Köche bis hin zu Abenteuersport-Spezialisten.