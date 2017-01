In der Nacht auf heute krachte bei Dinslaken in Deutschland ein Güterzug in einen Geldtresor. Wie «Bild» berichtet, haben Automatenknacker den zuvor gestohlenen Tresor eines Bankomaten auf die Geleise gelegt. In der Hoffnung, der Zug würde den Metallkasten aufknacken.

Gegen 2.36 Uhr rammte der Zug den Tresor. Der Plan ging auf: Das Geld verteilte sich auf dem Gleisbett. Gleichzeitig entgleiste die Lokomotive.

Von der Beute hatten die Diebe aber nichts. Sie waren nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf und die Münzen und Noten einsammeln liess. Der Lokführer und seine zwei Begleiter blieben unverletzt.

Gefährliches Transportgut

Der Güterzug, der von der Schweizer SBB Cargo International betrieben wurde, transportierte Kältemittel und Flüssiggas. Vom gefährlichen Transportgut trat laut Bundespolizei nichts aus.

An der Lok, die vom deutschen Lok-Leasingunternehmen MRCE vermietet wurde, entstand jedoch immenser Sachschaden. Zudem wurde der Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt. (pma)