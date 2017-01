Jeder fünfte mutiert zum «Smombie» :  Teenies können auch Nachts nicht ohne Handy

Whatsapp, Facebook, Instagram und Surfen durchs World Wide Web – das Smartphone ist mittlerweile der liebste Zeitvertreib der Jugendlichen: Teenager hängen täglich bis zu drei Stunden an ihren Handys.

Das Wales Institute for Social & Economic Research hat bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren eine Studie zur Nutzung der sozialen Medien durchgeführt. Über 900 Teenies wurden befragt. Das alarmierende Resultat: Die Jugendlichen sind süchtig nach ihrem Handy.

Besonders Mädchen sind anfällig

So greifen die Jugendlichen auch in der Nacht häufig zu ihrem Smartphone. Oft sind sie neben dem Kopfkissen platziert, und Chats und Nachrichten holen die Teenies regelmässig aus dem Land der Träume – Jeder fünfte Teenie gibt an, dass er in der Nacht regelmässig wach wird und das Smartphone checkt.

Besonders Mädchen sind aktiv in den sozialen Medien. In der Studie bildeten sie den grössten Teil der «Hardcoregruppe» – dazu zählen die Jugendlichen, die ihren Handykonsum nicht mehr unter Kontrolle haben.

Konzentration schwindet

Die Konsequenz dieser Sucht: Die Jugendlichen leiden an Schlafmangel. Und wer weniger schläft, hat deutlich mehr Probleme im Alltag – Konzentrationsschwächen und Probleme im Unterricht sind die Folge. Dazu steigt die Gefahr, in Unfälle verwickelt zu werden, deutlich an.

Immerhin: Laut Studie würden die Nachteulen ihr Problem erkennen und sich dafür schämen – Was aber noch nicht heisst, dass sie ihr Verhalten ändern. (fss)