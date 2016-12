Ivo A. (33) missbrauchte in Winznau SO ein Mädchen (9) Drei Jahre Knast für Ex-Polizisten – aber nur 12 Monate unbedingt

OLTEN SO - Nur ein Jahr muss Ivo A.* (33) in den Knast, weil er ein neunjähriges Mädchen in Winznau SO mit einer Softair-Gun bedrohte und zu sexuellen Handlungen zwang. Der Vater des Opfers kann es nicht fassen.