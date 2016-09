Irres Verbot an Zürcher Schulen :  Diese Badekappe trägst du nicht!

Lina* (9) verbrachte die Sommerferien auf Sardinien. Um auf der italienischen Insel im Pool schwimmen zu dürfen, kauften ihr die Eltern eine rosarote Badekappe für drei Euro. «Die ist superbequem», sagte Lina, «die trage ich im Schwimmunterricht.»

Paul* (7) war in Apu­lien (I) in den Ferien. Dort erhielt er eine gelb-weisse Bademütze aus Stoff. Sie spannt weniger als die Kappe aus Gummi, die Paul bisher am Zürcher Schulhaus Altweg beim Schwimmen trug. Er nahm die italienische Kappe mit heim. Sie würde ihn nicht schmerzen.

Das Badeglück der beiden Zürcher Kinder endete jäh in der ersten Schulwoche. Italienische Kappen – bequem, praktisch, schön – sind in Zürich verboten. «Diese Badekappe darfst du nichttragen», befahl Linas Schwimmlehrerin im Zürcher Quartier Seefeld. Sie soll sich bei ihr eine neue kaufen – für drei Franken. Als Lina eine Woche später ein zweites Mal mit der italienischen Kappe im Bad erschien, stellte die Schwimmlehrerin sie vor der Klasse bloss. Sie sagte: «Linas Badekappe ist aus Stoff, das ist schlecht für euch!» Lina errötete.

Haare der Kinder dürfen nicht nass werden!

Auf der anderen Seite der Stadt, in Albisrieden, erging es Paul ähnlich: Auch er musste eine neue Gummikappe kaufen. Begründung in beiden Fällen: Der italienische Stoff sauge zu viel Wasser auf, die Haare würden nass. Die Kinder verlören zu viel Zeit, diese zu föhnen.

Kappen halten Haare von Filtern fern. Wer sie trägt, den lenken nach dem Tauchen keine tropfenden Strähnen vom Schwimmen ab. Beide Ansprüche erfüllen italie­nische Mützen ebenfalls tadellos.

Ob Zürichs Schulkinder überhaupt Badekappen überziehen müssten, liege in der Kompetenz der Schwimmlehrer, sagt ­Ralph König (47) von der Abteilung Schulsport im Sportamt der Stadt Zürich. «Die meisten sind für das Tragen von Badekappen.» Zumal dann die Haare kleine Schwimmer weniger störten. Ein spezielles Modell schreibt das Sportamt jedoch nicht vor.

