In Winterthur ZH stossen Jugendliche beim OL auf Skelett

Diesen Sportausflug wird eine Gruppe von Jugendlichen so schnell nicht vergessen. Während eines Orientierungslaufs in einem Waldstück bei Winterthur ZH machte sie am Freitagmorgen eine schreckliche Entdeckung.

Im Unterholz lagen Knochen, ein Schädel und Kleidungsstücke. Schüler David H.* (14) sagt: «Wir waren auf der Suche nach einem Posten, als wir das Skelett entdeckten. Es war von Ästen und Blättern verdeckt. Wir glaubten zunächst nicht, dass es echt ist.»

Sofort informieren die geschockten Schüler ihre Lehrer. Auch die Polizei wird umgehend aufgeboten. Laut David H. fand man am Fundort eine Kreditkarte. Sie lässt auf die Identität des Toten schliessen. Es handelt sich vermutlich um einen seit drei Jahren vermissten Rentner aus Winterthur. David H. sagt, die Polizisten hätten das auch den Schülern vor Ort so mitgeteilt.

Auf Anfrage von BLICK bestätigt Sprecherin Cornelia Schuoler von der Kantons­polizei Zürich den Skelettfund bei Winterthur.

Sie sagt, es dürfte sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um die Überreste einer vermissten Person handeln. Die Todesursache ist noch in Abklärung. Eine entsprechende Meldung der Behörden steht aus.