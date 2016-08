Gemäss IS-Sprachrohr Amaq :  Sprecher der IS-Terrormiliz getötet!

Der offizielle Mediensprecher der Terrormiliz «Islamischer Staat» ist tot. Abu Mohammed al-Adnani soll gemäss Mitteilung des IS-Sprachrohrs Amaq bei einem Anschlag bei der nordsyrischen Stadt Aleppo getötet worden sein.

Sollte dich diese Nachricht bewahrheiten, wäre es ein grosser Schlag gegen das Terrorkalifat: Al-Adnani war einer der ranghöchsten Offiziellen bei den Terroristen. Er war es, der 2014 die Gründung des sogenannten «Islamischen Staates» in einer Audiobotschaft verkündete. Und er war es, der dem Westen vom blutigen Terror berichtete.

Für westliche Medien war er das Sprachrohr zum IS. Al-Adnani zeigte sich häufiger in Botschaften als der selbsternannte Kalifat und IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi. Der Mediensprecher, dessen eigentlicher Name Taha Sobhi Falaha sein soll, leitete zudem die IS-Abteilung «Externe Operationen». Jene Abteilung, die Anschläge und Attentate im Westen organisieren sollte.

Die Mitteilung des IS-Propagandamediums Amaq wurde bislang von unabhängiger Stelle nicht verifiziert. Bekannt ist jedoch, dass al-Adnanis Leben zu Recht gefährdet war. So sprach die US-Regierung eine Belohnung für seine Verhaftung aus. Anfangs 2016 soll al-Adnani zudem bei einem Anschlag schwer verletzt worden sein.

Radikaler Hassprediger

Im vergangenen Mai rief der IS-Sprecher die Anhänger der Dschihadisten zu Anschlägen im Westen während des Fastenmonats Ramadan auf. «Macht diesen Monat mit Gottes Willen zu einem Monat der Leiden für die Ungläubigen überall», forderte Al-Adnani in einer über das Internet verbreiteten Audio-Botschaft.

Die sunnitischen IS-Extremisten haben in den vergangenen Monaten bereits mehrere Anführer verloren. US-Verteidigungsminister Ashton Carter erklärte Ende März, der IS-Vize und -Finanzchef Abdul Rahman Mustafa al-Kaduli sei bei einer Militäroperation getötet worden. Der unter seinem Kampfnamen «Omar der Tschetschene» bekannte Tarkan Batiraschwili wurde rund 120 Kilometer südlich der nordirakischen Stadt Mossul getötet, wie Amak im Juli mitteilte. (pma/SDA)

