Gefängnis in Brasilien Mindestens 50 Tote bei Revolte in brasilianischer Haftanstalt

Bei einer Gefängnisrevolte in Brasilien sind mindestens 50 Häftlinge getötet worden. Das teilten die Sicherheitsbehörden des Bundesstaates Amazonas am Montag mit. Die Revolte fand demnach in Manaus statt.