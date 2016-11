Flucht aus dem Gefängnis :  Polizei fasst Betrüger Peter Eberle in Kroatien

Der 59-jährige Peter Eberle wurde gefasst! Dies hat die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag bekannt gegeben. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, wurde Eberle am Mittwoch in Kroatien festgenommen.

Eberle wurde schweizweit durch seinen gewerbsmässigen Betrug und weiteren Vermögensdelikten bekannt. Das Kantonsgericht St. Gallen verurteilte ihn zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe. Seine Strafe hatte der Verurteilte anfangs April selber aus der Freiheit angetreten.

Am 1. August kehrte er von einem gewährten Ausgang nicht mehr ins Gefängnis zurück und tauchte unter (BLICK berichtete). Das kantonale Amt für Justizvollzug hat mit einem öffentlichen Aufruf und einer internationalen Ausschreibung nach dem Flüchtigen fahnden lassen. Es wird in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden die Auslieferung von Peter Eberle verlangen. (pma)