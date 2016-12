Ex-Botschafter Tim Guldimann warnt :  «Die politische Auseinandersetzung ist vergiftet»

«Bis jetzt hatte es in Deutschland keine Terroranschläge in diesem Ausmass gegeben», sagt Tim Guldimann (66), SP-Nationalrat und Ex-Botschafter in Berlin zum gestrigen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Doch nun sei das eingetroffen, wovor man sich schon länger gefürchtet hatte.

«Die Betroffenheit der Menschen hier ist verständlicherweise sehr gross», sagte er heute Morgen zu BLICK. Der «Internationalrat» lebt als einziger Nationalrat in Deutschland, in Berlin, wo das Drama heute alles beherrscht.

Angst vor Instrumentalisierung

«Die Frage ist jetzt, welche politische Dimension dieser Anschlag haben wird», so Guldimann. «Bereits gestern gab es eine geschmacklose Reaktion von der AfD in Nordrhein-Westfalen, die sagte: ‹Das sind Merkels Tote.›» Dies zeige, wie vergiftet die politische Auseinandersetzung mit der Flüchtlingspolitik sei. «Stellen Sie sich vor, in der Schweiz würde man sofort nach einem Terroranschlag dem Bundesrat die Schuld geben!»

Die rechtspopulistische AfD werde den Anschlag für den Wahlkampf 2017 instrumentalisieren, ist sich Guldimann sicher. Im Nachbarland stehen im Herbst die Bundestagswahlen an. «Aus Bayern heisst es jetzt bereits, man müsse sich Gedanken zur Flüchtlingspolitik machen», so Guldimann. «Da wird der Schluss gezogen, die Flüchtlingspolitik bringe Terrorismus ins Land, das heisst, ohne Flüchtlinge wäre man vor Terrorismus gefeit.» Nur: Die Anschläge in Paris und Brüssel wurden nicht von Flüchtlingen verübt.