Entführte Mädchen Nigeria verhandelt erfolglos mit Boko Haram

ABUJA (NGA) - Es fanden Verhandlungen über die Freilassung der 218 Schülerinnen, die am 14. April 2014 in Nigeria von Boko Haram entführt wurden, statt: Die nigerianische Regierung bot der Islamistengruppe den Austausch von gefangenen Mitgliedern an. Allerdings erfolglos.