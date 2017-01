Elsa ist die neuste Bewohnerin der Ostseeküste :  Trau dich, kleiner Tiger!

Bisher gab es in der Ostsee nur Katzenhaie. Jetzt wurde am Strand von Barendorf bei Lübeck eine ganz besondere Spezies entdeckt: Eine kleine Raubkatze tigert dort regelmässig der Küste entlang. Noch ganz vorsichtig tastet sie sich mit ihren Pfoten in Richtung Wasser.

Im Zirkus geboren

Tigerbaby Elsa wurde vor vier Monaten in einem Zirkus geboren und von seiner Mama verstossen. Jetzt lebt das Raubkätzchen bei Familie Farell in Lübeck – und geniesst ausgiebige Spaziergänge am Strand. Pflegemama Monica Farell (52) stammt aus einer Zirkusfamilie und betreibt seit 2002 mit ihrem Mann einen Erlebnispark in Dassow (Mecklenburg-Vorpommern). Dort leben momentan 13 Tiger und fünf Löwen. Bald soll der Tigerpark eine neue Bewohnerin bekommen.

Wenn sie Elsa nicht mehr an der Leine führen kann, soll die Raubkatze nach Dassow umziehen. Bis es so weit ist, wird Elsa aber noch viele Stunden an der Ostseeküste verbringen – und sich irgendwann vielleicht sogar etwas weiter Richtung Wellen trauen.