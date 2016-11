Wetter: Bise sorgt im Mittelland für gefühlte Minustemperaturen

Obwohl das Thermometer 3 bis 5 Grad anzeigte, hat die starke Bise heute die Bewohner des Schweizer Mittellands frösteln lassen. Wegen des sogenannten Windchill-Effekts lagen die gefühlten Temperaturen nämlich bei Minus 5 Grad.

Am stärksten wehte die Bise am Neuenburgersee mit 74 km/h, wie MeteoNews mitteilt. Aber auch in Schaffhausen gab es noch Windspitzen von 66 km/h, am Flughafen Zürich von 65 km/h und in Solothurn 63 km/h. Auf den Jurahöhen erreichte der stürmische Nordostwind sogar Stärken von 109 km/h.

Morgen soll sich die Bise abschwächen und nur noch schwach bis mässig wehen. Am Mittwoch wird dann schwacher Südwest- bis Westwind erwartet. (SDA)