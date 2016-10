Diebe erbeuten eine halbe Million Franken :  Raubüberfall auf Schweizer Uhrenfirma in Paris

Zwei Täter haben am Donnerstagnachmittag in der Rue de la Paix in Paris einen Raubüberfall auf den Sitz der Schweizer Luxusuhrenmarke Girard-Perregaux verübt. Sie machten eine Beute im Wert von rund einer halben Million Euro.

Der Überfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr. Die zwei Männer hätten sich als Kuriere ausgegeben und so Einlass in die Räumlichkeiten des Uhrengeschäfts erhalten, hiess es aus einer Polizeiquelle. Drinnen bedrohten sie das Personal mit Pfefferspray. Mit rund zehn Uhren machten sie sich davon. (SDA)