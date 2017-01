Der Zoll ist weg. Bremsen müssen sie trotzdem. Die Schildbürger von Roggenburg

ROGGENBURG BL - Die neuen 20er-Schilder am Grenzübergang in Sägemühle BL sorgen für Unmut. Aber das ist erst der Anfang. Alle unbesetzten Grenzübergänge in der Nordwestschweiz werden aufgerüstet.