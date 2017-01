David (26) wurde im Niederdorf brutal verprügelt :  «Ich habe immer gedacht: Hier kann dir nichts passieren»

Äusserlich sieht man David* nichts mehr an. In seinem Kopf aber ist nichts mehr wie früher. Vor rund zehn Monate wurde er im Zürcher Niederdorf brutal zusammengeschlagen. Jetzt erzählt er BLICK die Geschichte jener Nacht, die sein Leben für immer veränderte.

Es geschah an einem Februarwochenende: «Nach einem Konzert liessen meine Freunde und ich den Abend in einer Bar ausklingen.» Um zwei Uhr nachts verlassen sie das Lokal und wollen zum Abschluss noch ein Foto schiessen. Die zwölfköpfige Gruppe stellt sich auf einer kleinen Mauer auf.

Mit den Füssen in den Kopf getreten

Da passiert es: Acht bis zehn vermummte Männer stürmen von hinten an die Gruppe heran und reissen David von der Mauer. Er prallt mit dem Hinterkopf auf den Pflasterstein und wird sofort ohnmächtig.

Die Schläger treten David mit den Füssen in den Kopf – einer kniet sich sogar hin und traktiert David mit den Fäusten. Einer seiner Freunde reagiert und wirft sich schützend auf Davids Körper.

Doch die Schläger zerren den Freund weg und verprügeln auch ihn. Dann hauen sie ab.

Erinnerungen aus der Kindheit verloren

David wird mit Rissquetschwunden, Schnitten, Schürfungen und einem lockeren Zahn ins Spital eingeliefert. Zudem erleidet er eine kleine Hirnblutung und eine schwere Gehirnerschütterung.

Tagelang liegt David im Spital im Delirium, er hat starke Schmerzen und leidet an Amnesie. Nach einigen Wochen wird er aus dem Spital entlassen, doch die Schäden bleiben: Langzeit-, Mittelzeit- und Kurzzeitgedächtnis sind beeinträchtigt. Er vergisst Termine oder ganze Telefongespräche vom Vortag. «So etwas macht Angst», sagt David zu BLICK.

So fehlen ihm auch Erinnerungen aus der Kindheit. Er kannte in seiner Heimat jeden Berggipfel: «Das ist jetzt alles weg.»

Vor dem Angriff hatte David ambitionierte Pläne für die Zukunft. Nach dem Militärdienst widmete er sich den Sprachen. Er beherrschte Französisch, Italienisch, Englisch und sogar Chinesisch. Doch jetzt hat sein Wortschatz massiv gelitten: «Ich hätte nie gedacht, dass mir jemand mein Wissen einfach wegnehmen kann», sagt er.

Angstzustände, Verfolgungswahn, Kopfschmerzen

David befindet sich im letzten Semester seines Master-Studiums. Auch seine studentischen Leistungen sind beeinträchtigt: «Die ersten zwei Monate konnte ich mich keine zehn Minuten konzentrieren.»

Dazu kommen Angstzustände, das Gefühl verfolgt zu werden, verminderte Sehkraft auf dem rechten Auge und immer wiederkehrende Kopfschmerzen. Sogar seine Beziehung ging wegen der Attacke in die Brüche.

Mögliche Täter bekannt

Neben all den körperlichen und seelischen Verletzungen lässt David etwas anderes nicht zur Ruhe kommen: Die Täter werden wohl nie zur Rechenschaft gezogen.

15 Minuten nach der Tat wurden am Central zwar zwei Männer in Kapuzenpullis angehalten, da sie zur rudimentären Täterbeschreibung passten.

Sie wurden durchsucht, fotografiert und einem Atemlufttest unterzogen: Die beiden Männer waren nicht nur stark betrunken, sondern auch bewaffnet. Sie trugen Schlagringe, Veloketten, Testosteronpillen und Oxycodon bei sich – ein starkes Schmerzmittel und Angstlöser. «Sie waren wirklich für ihr Hobby ausgerüstet», sagt David zynisch.

Es gibt sogar ein Überwachungsvideo, auf dem die Gruppe zu sehen ist, wie sie zum Tatort rennen. Einer von ihnen trägt denselben Pullover, wie einer der am Central befragten Männer.

«Tipptopp davongekommen»

Doch das sind nicht genug Beweise. Es lässt sich nicht zweifelsfrei sagen, wer auf David eingeschlagen hat. David muss ernüchtert aufgeben: «Fazit: Es reicht nicht. Obwohl Zeugen sagen, dass die beiden zur Gruppe gehörten, obwohl sie kompromittierendes Material dabeihatten und in der Nähe des Tatorts gefilmt wurden.» Die Ermittlungen wurden folgenlos eingestellt.

«Man hätte ein Video gebraucht, auf dem man sieht, wer genau zuschlägt», erklärt David. Er fühlt sich machtlos. «Was hindert diese Leute daran, dasselbe nochmals zu tun? Sie sind ja tipptopp davon gekommen!» So würden sie keinen Grund sehen, jemals mit den Prügeleien aufhören zu müssen.

David: «Ich habe immer gedacht: Du lebst in der Schweiz, auf dich wird geschaut und dir kann nichts passieren. Aber, dass du mitten in Zürich so sinnlos verprügelt werden kannst, hätte ich mir niemals vorstellen können.»

David ist enttäuscht und verärgert: «Ich habe zwei Probleme: Zum einen, dass die Schäden irreversibel sind und zum anderen, dass diese Typen so weitermachen können wie bisher.» Es könne jeden treffen, der am Wochenende im Niederdorf ein Bier trinken geht.