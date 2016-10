Christine Aeschbacher (64) putzt, kocht und serviert in ihrer Beiz in Zofingen AG ganz alleine :  Dieser Wirtin reicht keiner das Wasser

Von ihr könnte sich so mancher Gastronom eine Scheibe abschneiden: Christine Aeschbacher (64) ist Pächterin des Bistro am Tych in Zofingen AG und schmeisst den ganzen Laden alleine. Sie kocht, serviert und putzt – und ist immer bescheiden. «Aber das ist doch nicht der Rede wert», findet sie.

Ihre Stammgäste sehen das anders. Sie finden es mehr als beeindruckend, wie die Wirtin ihre riesigen Portionen in der Mini-Küche zubereitet. «Mit einer Freude, die ich so noch nie erlebt habe», sagt Stammgast Fredy Portmann (74).

Gratiskafi

«Und zum Menü gibt es Suppe oder Salat und am Ende einen Gratiskafi.» Und das für schlappe 15.50 Franken für das Menü oder sogar nur 13.50 Franken für den Wochenhit. Aeschbacher will nicht mal Trinkgeld. Sie nimmt es nur, wenn der Gast darauf besteht. Und auch dann rundet sie nur auf den nächsten Franken auf. «Es geht mir nicht ums Geld», sagt die Wirtin. Seit November letzten Jahres bekommt sie AHV und sagt, sie führe das schmucke Beizli «als Hobby im Alter».

«Daheim würde es mir langweilig werden. Und ich würde älter und wohl krank.»

Die gelernte Servicefachangestellte arbeitet seit 1969 im Gastgewerbe und hat schon Beizen in Zofingen, Olten SO und Bern geführt. Ihre Highlights: spezielle Glacé-Coupes und spassige Wettbewerbe. Chris­tine Aeschbacher behält selbst dann die Fassung, wenn plötzlich mehr Gäste als sonst in ihrer Beiz mit 70 Plätzen auftauchen: «Dann muss ich halt 90 Minuten Vollgas geben.»

«Ich bin zufrieden, wenn meine Gäste zufrieden sind»

Am Nachmittag kommen oft Gäste zum Jassen. Nach Feierabend um 18 Uhr muss sie auch noch aufräumen und putzen – sieben Tage die Woche. Was gönnt sich die Wirtin bei all der Arbeit selbst? «Nichts. Mir reicht jeden Morgen ein feines Gipfeli. Ich bin zufrieden, wenn meine Gäste zufrieden sind.»