Bündner Mercedes erwischt Falken :  «Der Vogel krachte wie ein Kamikaze in das Auto»

Ein Tiefflug über der Autobahn in Kombination mit dem Jagdtrieb eines Bündner Mercedes wurde diesem Falken zum Verhängnis: Das Fahrzeug erwischte ihn vorgestern bei Landquart GR mit hohem Tempo – das Tier blieb im Kühler hängen. «Der Vogel krachte wie ein Kamikaze in das Auto. Ich bin mega erschrocken», sagt der Lenker des Mercedes Bruno B.* zu BLICK.

Sofort nach dem Aufprall hielt der geschockte Autofahrer an und informierte die Kantonspolizei. Diese vermittelte ihn weiter an den Wildschutz in Chur – doch auch dieser konnte dem Tier nicht mehr helfen. Der Falke verstarb wohl bereits beim Aufprall.

«Ich konnte mitten auf der Autobahn weder ausweichen noch abbremsen», sagt Bruno B. «Es tut mir sehr leid um den Falken.» (kra)