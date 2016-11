Christoph Blochers neue Frau: «Mein iPhone hat mich plötzlich geduzt!»

Würde die Welt Schweizerdeutsch besser verstehen und SVP-Mann Christoph Blocher kennen: Das Video würde in den sozialen Medien viral gehen. Es zeigt, wie Blocher in der nach ihm benannten Sendung Teleblocher sein neues iPhone erklärt.

Der 76-jährige Politiker und Unternehmer stellte nämlich fest, dass er mit seinem Smartphone gleich zwei Frauen im Hause habe. Er habe etwas herumgedrückt, als plötzlich eine Stimme kam. «Was willst du?», fragte sie. Die Stimme gehörte dem iPhone-Sprachassistenten Siri.

Nicht nur das überraschte ihn. «Sie hat mich geduzt!», sagte er dem Teleblocher-Moderatoren Matthias Ackeret. Ein SMS an seine Frau wollte Siri jedoch anscheinend nicht schreiben. Auf den Befehl «Schreib ein SMS an meine Frau!» liess ihn Siri wissen, sie kenne seine Frau nicht.

Siri und sein Pyjama

Christoph Blocher hat also neu in seinen privatesten Räumen eine zweite Frau. Und was für eine: Eine, die ihn sogar im Pyjama sehen könnte! Als er mit seinem neuen iPhone mit jemandem telefonierte, stellte er schockiert fest, dass die Frontkamera tatsächlich eingeschaltet war.

Blocher war das zu viel. «Man stelle sich vor, jemand sähe mich im Pyjama!», sagt der SVP-Mann und ergänzt dann lapidar: «Das muss ich also nicht haben.»

Bonusvideo: Blocher erklärt Twitter

Siri ist nicht Blochers erster Ausflug in die Techwelt. 2012 erklärte er kompetent, wie Twitter funktioniert: «Dä Twitter das isch öppis wo d'Lüt ganz schnell ihri momentani Meinig wiitergänd. (...) Und dänn Twitter schribt das uf und vo dete us gahts i die ganzi Wält.»

share share share Blocher erklärt Twitter

Man könnte es nicht besser sagen. (pma)