BLICK mit der Wärmebildkamera in Adelboden BE :  So sieht kalt aus

Minus 13 Grad, eine steife Bise und 45 Zentimeter Schnee: Die aktuelle Kältewelle in Worte zu fassen, ist kaum möglich. Dafür kann man sie sichtbar machen: BLICK war mit Ruedi Zahler (39) und seiner Wärmebildkamera auf der Piste und hat die Minusgrade auf Bildern festgehalten.

Und zwar an einem Ort, an dem die Stimmung momentan besonders heiss ist: Adelboden BE. Der Weltcup geht dem Höhepunkt entgegen – und auch die Stimmung ist entsprechend aufgeheizt. Das Prinzip der Spezialkamera ist einfach: Warme Körper leuchten rot, kalte Oberflächen sind blau. Normalerweise kommt das Gerät auf Baustellen bei der Wärmedämmung zum Einsatz.

Gabriel macht den Schnee-Engel

Das Prinzip funktioniert aber auch problemlos bei Wintersportler Gabriel (23) aus Kerzers FR: «Ich bin ein heissblütiger junger Mann», witzelt er und hechtet zum Beweis oben ohne in den Tiefschnee. Der Unterschied im Wärmebild ist frappant: Während Gabriel im Schnee einen Engel macht, kühlt sein Körper innert weniger Sekunden extrem ab, zeigt auf der Kamera nur noch um die null Grad an.

Flury (36) und Tamara (36) aus Solothurn frieren schon beim Gedanken an ein Schneebad: «An den Händen ist es besonders schlimm», sagen die Kolleginnen. Die beiden beginnen den Après-Ski darum schon am Mittag: «So ein Kafi Lutz wärmt super», sagen sie. Das sieht man auch auf der Kamera: Die heisse Tasse strahlt deutlich auf ihre kalten Hände ab. Nicht nur deshalb gönnen sie sich gleich eine zweite Runde.

Antarktis in Adelboden

Dass das Chalet im Hintergrund gelb-rot leuchtet, liegt übrigens nicht unbedingt an schlechter Isolation. «Wenn die Sonne an die Fassade scheint, erwärmt sie sich sowieso», sagt Experte Zahler. Dadurch wirken auch die Gesichter deutlich wärmer, als sie wirklich sind. Auch die nächsten Tage bleibt es in Adelboden antarktisch. Dank Weltcup und Neuschnee wird es aber trotzdem ganz sicher ein heisses Pflaster bleiben!