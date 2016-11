Billig ist nicht nur die Ausrede :  China-Randsteine nerven Baselbieter

Der Kanton Baselland hat in den vergangenen fünf Jahren für rund 400'000 Franken Randsteine verbaut. Diese wurden aus dem fernen China eingeliefert – in der Schweiz habe es zu wenig Hersteller, begründete die Regierung.

Grünen-Chefin und Landrätin Florence Brenzikofer irritierte die Antwort der Baselbieter auf ihre Anfrage. Zu Recht: Denn grad nebenan baut der Nachbarkanton Basel-Stadt mit Produkten aus der Schweiz.

«Die Randsteine im Kanton Basel-Stadt stammen alle aus dem Tessin», sagt der Sprecher des Baudepartements, Daniel Hofer, zu «srf.ch».

Warum alles neu?

Brenzikofer vermutet, dass finanzielle Gründe hinter dem Entscheid für die chinesischen Steine standen. Als sie an einer der vielen Baustellen nachfragte, weshalb man hier neue Randsteine einsetze anstatt weiterhin die alten zu verwenden, habe man ihr geantwortet, dass es nicht drauf ankomme, da die Randsteine sehr billig seien, berichtet sie.

Die Politikerin will am Thema dranbleiben. Sie glaubt, trotz finanzieller Restriktionen sollte es möglich sein, die Randsteine im Tessin zu beziehen anstatt in China. «Ausserdem frage ich mich, ob man tatsächlich so viele Randsteine ersetzen muss oder ob man das nicht einfach deshalb tut, weil die chinesischen Steine billig sind», sagt Brenzikofer.

Lieber möchte sie für die einzelnen Steine mehr bezahlen, dafür aber weniger Steine kaufen. (kra)