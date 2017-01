Bad Ragaz SG :  Jugendliche setzen Krippe in Brand

Heute Nacht gegen 0.30 Uhr beobachteten Passanten an der Sarganserstrasse in Bad Ragaz SG eine brennende Weihnachtskrippe. Fast zur selben Zeit ging bei der Kantonspolizei St. Gallen die Meldung ein, dass an der Elestastrasse ein Berg Karton Feuer gefangen habe.

Es war in beiden Fällen Brandstiftung. Zwei Jugendliche (16 und 17) sowie ein Erwachsener (19) stehen unter Verdacht, das Heu der Krippe vor der Neuapostolischen Kirche angezündet zu haben. Anschliessend hätten sie, wie die Kapo schreibt, den Kartonhaufen neben einer Müllsammelstelle in Brand gesteckt. Das Feuer griff auch noch auf eine Hecke über.

Die Flammen konnte die Feuerwehr an beiden Orten rasch löschen. Wie die Kapo schreibt, könne der Schaden noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere Tausend Franken betragen.

Die drei Täter sind geständig und müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verantworten.

Bereits in der Nacht auf den 17. Dezember hatte in Hundwil AR eine Krippe auf dem Landsgemeindeplatz gebrannt. Damals entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Franken, die Brandursache jedoch ist nach wie vor unklar. (stj)