Zypern Beginn des «historischen» Zypern-Treffens in Genf

Genf – Unter der Leitung von UNO-Generalsekretär António Guterres hat am Donnerstag in Genf eine als «historisch» bezeichnete Zypern-Konferenz begonnen. Ziel der Gespräche ist die Wiedervereinigung der seit 1974 geteilten Insel in eine Föderation mit zwei Bundesstaaten.