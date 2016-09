Zutraulicher Delfin :  Ostsee-Flipper badet mit Touristen

Viele Menschen träumen davon einmal im Leben mit einem Delfin zu schwimmen. Dieser Traum geht nun für Badegäste in Kiel in Erfüllung. Denn im Küstengebiet an der Ostsee treibt sich seit kurzer Zeit ein Meeressäuger herum. Der Delfin wirkt gesund und hat keine Angst vor Schiffen und Menschen.

Das Tier pendelt zwischen Förde und dem Nord-Ostsee-Kanal durch die Schleuse Holtenau und geniesst sichtlich die Aufmerksamkeit. Augenzeugen berichten, dass «Flipper» Leute durchs Wasser zog und sich umarmen liess.

Warnung der Wasserschutzpolizei

Unterdessen gab die Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein ein Badeverbot heraus. Das Schwimmen in der Schleuse sei lebensgefährlich und behindere den automatischen Schiffsverkehr, wie deutsche Medien berichten.

Ausserdem sorge man sich um den Tümmler, da er sich durch die vielen Menschen gestört und verängstig fühlen könnte. Besonders am Wochenende wurde «Flipper» mehrfach eingekreist und fotografiert.

Was für ein tolles Erlebnis. Delfin spielt mit Schwimmern vor der Holtenauer Schleuse in #Kiel. Wow. https://t.co/iOjp6Hhtbp — Friederike Balzereit (@FredeBalzereit) 2013-07-22 14:22:09.0

In der Ostsee nichts neues

Für die Flensburger Förde ist es nicht der erste Besuch eines Meeressäugers. Bereits Anfang des Jahres wurden insgesamt fünf Tümmler gesichtet. Delfine sind normalerweise in der Nordsee beheimatet, doch in den letzten Jahren nahmen die offiziell registrierten Sichtungen immer mehr zu.

Ein Grund für diese positive Entwicklung könnten die Winterstürme im Jahr 2014 sein, die eine grosse Menge an Salzwasser von der Nordsee in die Ostsee transportierten. Das salzigere Wasser sorgt für angenehmere Lebensbedingungen. (fss)