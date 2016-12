Zum Jahresende :  Waffenruhe in Syrien soll in der Nacht auf Freitag in Kraft treten

Das syrische Generalkommando und die Armee kündigten die landesweite Feuerpause für das Bürgerkriegsland an. Sie solle am Donnerstag um 24.00 Uhr beginnen, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana.



Auch Russland und die Türkei informierten über die bevorstehende Feuerpause. Die Bedingungen für eine solche Vereinbarung seien gegeben, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag.



Putin sagte, sowohl syrische Rebellengruppen als auch die Regierung in Damaskus hätten eine Reihe von Dokumenten unterzeichnet, darunter auch die Vereinbarung zur Waffenruhe. Sein Land habe zugesagt, die Zahl der russischen Truppen in Syrien zu verringern.



Zunächst herrschte Verwirrung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Einige Stellen meldeten, die Waffenruhe beginne Freitag um Mitternacht. Schliesslich wurde klar, dass die Feuerpause in der Nacht auf Freitag um Mitternacht gelten soll. (SDA)