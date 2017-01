Zugunglück Dutzende Verletzte bei Zugentgleisung in New York

New York – Ein Nahverkehrszug ist im morgendlichen Berufsverkehr in einem New Yorker Bahnhof entgleist. Das teilten die Polizei und die Notfallbehörde OEM am Mittwoch mit. Dutzende Insassen erlitten leichte Verletzungen.