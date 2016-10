Zahl der Todesopfer gestiegen :  Hurrikan «Matthew» verwüstet Haiti

Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge als vermisst gemeldet. Zudem sind einige Regionen nach wie vor von der Aussenwelt abgeschnitten.

«Matthew» ist der stärkste Sturm in der Region seit einem Jahrzehnt. Zwischenzeitlich erreichte der Sturm die höchste Kategorie fünf, mit der Kategorie vier wütete er in Haiti und im Osten Kubas, bevor er sich am Mittwoch auf Stufe drei abschwächte.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=74055&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20161004/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522736&adtechWebPostrollID=5898049&includePath=/news/ausland/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share Hurrikan «Matthew» steuert auf Haiti zu

In Haiti hinterliess er durch schwere Überschwemmungen eine Schneise der Verwüstung. Mehr als 9000 Haitianer wurden in Notunterkünften wie Schulen und Kirchen untergebracht. Die für Sonntag geplanten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen wurden verschoben. In der benachbarten Dominikanischen Republik kamen nach vorläufigen Angaben mindestens vier Menschen ums Leben.

Die USA schickten unterdessen neun Militärhelikopter nach Haiti, um die Rettungsarbeiten in dem verarmten Karibikstaat zu unterstützen. Zudem würden drei Marineschiffe, darunter ein Flugzeugträger und ein Spitalschiff, in die Katastrophenregion verlegt, teilte das US-Militär mit. Zwischen 150 und 200 Soldaten seien an den Hilfseinsätzen beteiligt. (sda) (SDA)