Youtube-Löli PewDiePie :  Eklat um «Tod allen Juden»-Plakat

PewDiePie, der berühmteste Youtuber der Welt, war noch nie für seine Political Correctness bekannt. Mit seiner jüngsten Aktion scheint er den Bogen aber überspannt zu haben.

Für seinen neusten Clip engagierte der 27-jährige Schwede (bürgerlich Felix Arvid Ulf Kjellberg) ein Comedy-Duo aus Indien und liess es ein Plakat mit der Botschaft «Death to all Jews» («Tod allen Juden») in die Kamera halten.

Die beiden Inder, die sich «Funny Guys» nennen, bieten ihre Dienste auf der Plattform «Fiverr» an. Dort werben sie damit, für fünf Dollar jede erdenkliche Botschaft leicht bekleidet und tanzend im Dschungel vorzuführen. Inzwischen wurde ihre Annonce jedoch von «Fiverr» geblockt.

Das Video, das PewDiePie gestern auf seinem Kanal mit über 52 Millionen Abonnenten veröffentlichte, löste unmittelbar eine Welle der Entrüstung aus. Jüdische Organisationen sowie zahlreiche Fans dem Schweden Antisemitismus vor.

Inzwischen hat sich der für die unüberlegte Aktion entschuldigt. Er habe nicht gedacht, «dass die das wirklich machen», so der 27-Jährige.

Ob es ihm seine Fans diesmal verzeihen? Erst vor wenigen Tagen hatte PewDiePie für Aufsehen gesorgt, weil er in einem Video das N-Wort benutzt hatte. (gr)