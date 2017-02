«Wo ist hier die Menschlichkeit?» :  Schweizer Familie wird aus Kanada ausgeschafft

Mutter Judit, Vater Daniel und die Kinder Daniel Jr. (14) und Thomas (11) sollen am 23. Februar ihr Zuhause in Neuschottland für immer verlassen. Die Schweizer Familie Huwiler soll nach drei Jahren aus Kanada ausgeschafft werden. Sie fühle sich von den kanadischen Behörden im Stich gelassen, sagt die verzweifelte Mutter zum «Chronicle Herald».

Daniels ganze Familie lebt in Kanada

Familie Huwilers kam 2013 nach Kanada. Sie zog in die Nähe von Daniels Eltern. Diese waren vor 20 Jahren mit seinen acht Geschwistern ausgewandert. Weil Daniel damals zu alt war, blieb er zurück in der Schweiz. Als einziger in der Familie hat er keinen kanadischen Pass.

Huwilers reisten mit einem Besucher-Visum ein und versuchten fortan verzweifelt eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Ohne Erfolg. Trotz der Hilfe von drei Anwälten und 40 Briefen von Freunden und Bekannten.

Denn die Huwilers sind in ihrem 8'000 Seelendorf Bridgewater sehr beliebt. Daniel und Judit engagierten sich in als freiwillige Helfer für Schulen und Sportprojekte, leiten Fitnesskurse.

Arbeiten durften der Zimmermann und die Krankenschwester allerdings nicht. Judits ungarische Familie unterstützte die Huwilers finanziell. Doch das Geld ist nun aufgebraucht.

Buben wollen nicht mehr aufstehen am Morgen

Seit sie die Nachricht von der Ausschaffung erhalten haben, wollten ihre Kinder morgens nicht mehr aufstehen, sagt Judit unter Tränen. Sie verstehe nicht, warum die Familie drei Jahre lang im Land bleiben durfte, nur um dann ausgeschafft zu werden. «Wir sind nicht wichtig. Wo ist hier die Menschlichkeit?»

Ein Leben in der Schweiz, wo sie vor Kanada kurze Zeit wohnten, können sich die Huwilers nicht mehr vorstellen. Das Paar hatte sich 1999 in den USA kennengelernt und geheiratet, beide Kinder sind US-Bürger.

In der Schweiz wohnten sie nur kurz. Weil die Kinder in der Schule gemobbt wurden, flohen sie nach Kanada. Ihre Kinder könnten fast kein Deutsch und das Geld, sie in der Schweiz in eine englischsprachige Schule zu stecken, fehlte ihnen.