Weil die Stiefel Hakenkreuz-Abdrucke hinterlassen :  Fabrikant nimmt Schuh aus dem Programm

Auf den ersten Blick sieht dieser schwarze halbhohe Herrenschuh ziemlich normal aus. Zu erwerben ist er bereits für nur 38,99 Dollar auf der Shopping-Plattform Amazon. Nun wurde er aber vom Markt genommen. Grund dafür ist seine Sohle. Denn die hinterlässt kleine Hakenkreuz-Abdrücke im Schnee.

Ein Käufer hatte Anfang der Woche ein Foto des politisch fragwürdigen Sohlenabdrucks ins Netz gestellt. Das Bild wurde mehr als drei Millionen Mal angeklickt und löste viral einen regelrechten Shitstorm aus.

Mit Kommentaren wie «gut geeignet für einen Einmarsch in Polen» oder wortspielerisch als «heily recommended» (besonders empfehlenswert) wurde über den Schuh gespottet.

Neonazis machen Werbung

Und damit nicht genug: Der Schuh gehört zur Linie «Polarfuchs». Dies weckt die Erinnerung and die gleichnamige Nazi-Militäroperation, deren Ziel es war, die sowjetische Hafenstadt Murmansk einzunehmen.

Die Betreiber der US-Neonazi-Seite «Daily Stormer» bewarben die umstrittenen Schuhe gar als unbedingt nötig für «jeden modernen Nazi, der einen guten Eindruck hinterlassen will».

Dir Herstellerfirma ist derweil untröstlich. Die Sohle sei so «nicht beabsichtigt» gewesen. Sie soll ein Fehler des Herstellers in China sein. Das schrieb die Firma Conal International Trading aus Kalifornien gestern in einer Medienmitteilung. (nbb)