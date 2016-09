Wikileaks Termin für Verhör von Wikileaks-Gründer Assange festgelegt

Quito – Wikileaks-Gründer Julian Assange soll am 17. Oktober in der Londoner Botschaft Ecuadors zu den gegen ihn in Schweden erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe vernommen werden. Das gab das ecuadorianische Aussenministerium bekannt.