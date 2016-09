Oktoberfest München leidet unter schlechtem Wetter und Terrorangst

Nur halb so viele Besucher als noch beim Startwochenende des letzten Jahres. Das Oktoberfest in der bayrischen Landeshauptstadt startete verhalten in die 183. Ausgabe.

Neben der Terrorgefahr und den langen Kontrollen hatte insbesondere das Wetter einen grossen Einfluss. Es regnete in Strömen und die Besucher hielten sich grösstenteils in den Zelten auf. Dies zeigte sich besonders beim Absatz an Fleisch. Gegessen wurde viel, im Vergleich zum Vorjahr wurde nur ein Ochse weniger verspeist.

90 Prozent Umsatzeinbussen

Auf dem Festareal befinden sich dieses Jahr 450 Schaustellerbetriebe. Diese Stände haben die Platzgebühr bereits bezahlt und nun Mühe, die Kosten wieder einzuspielen. Der Vorsitzende der Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller, Edmund Radlinger, spricht in der Zeitung «Bild» von bis zu 90 Prozent Umsatzeinbussen. Erste Aushilfen wurden bereits heimgeschickt, weil sie keine Arbeit hatten und nicht mehr bezahlt werden konnten.

Betreiber verfallen der Depression

Es sei so drastisch wie noch nie ist sich Radlinger sicher. Einige Personen benötigen gar ärztliche Hilfe, da die Verlustängste zu Depressionen geführt haben. Verständlich, denn solche Einbussen sind bei einem Anlass mit der Grösse des Oktoberfestes schwer wieder aufzuholen.

Die Wettervorhersage für die nächsten Tage verspricht den Schaustellern und Veranstaltern jedoch Besserung. Die Sonne soll die Kontrolle über das Areal übernehmen und somit die Wiesen auch aus Sicht der Standbetreiber eröffnen. (fss)