Schon wieder! Diesmal noch heftiger! :  Erdbeben reisst Italiener aus dem Schlaf

Nur wenige Tage nach den heftigen Beben in Mittelitalien hat heute um 7.40 Uhr wieder die Erde gebebt.

Das Beben erreichte auf der Richter-Skala Werte bis 7,1. Das Epizentrum lag in zehn Kilometern Tiefe 68 Kilometer südöstlich von Perugia. Schweizer in Rom berichten BLICK: «Im Hotelzimmer hat der Kronleuchter 15 Sekunden lang gewackelt. Es war unheimlich.» Die Metro wurde gestoppt.

Andere Schweizer sind in einem Hotel in Parma durch das Beben aufgewacht.

Über Opfer liegen noch kein Informationen vor.

Suche nach Verletzten

Das Beben löste Panik aus. In den betroffenen Gebieten liefen Menschen erschreckt auf die Strasse, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Dem italienischen Zivilschutz wurden schwere Schäden gemeldet. «Es war ein sehr starker Erdstoss», sagte Cesare Spuri vom Zivilschutz in den Marken. «Uns wurden Einstürze in Muccia und Tolentino gemeldet, wir versuchen herauszufinden, ob es Menschen unter den Trümmern gibt.»

Der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Ussita, Marco Rinaldi, sagte der Nachrichtenagentur Ansa: «Es ist alles eingestürzt.» In dem Ort hatten bereits die Beben von vergangenem Mittwoch starke Schäden angerichtet. «Ich sehe eine Rauchsäule, es ist ein Desaster, ein Desaster! Ich habe im Auto geschlafen und die Hölle gesehen.»

Das Beben war deutlich und lange in der Provinz Umbrien und in Städten wie Florenz und Ancona - vor allem in oberen Stockwerken - zu spüren gewesen. Die Telefonleitungen in dem betroffenen Gebiet sind unterbrochen.

Schon wieder Italien!

Schon am 24. August bebte in Mittelitalien die Erde (6,8 Richter-Skala), es gab gegen 300 Tote. Erst am Mittwoch kam es zu neuen Erdstössen (5,9 Richter-Skala), die zwei Verletzte forderten. Ein Mann starb an einem Herzinfarkt.

