US-Arzt Donald Cline befruchtet 50 Frauen mit eigenem Sperma

Selbst ist der Mann, dachte sich ein Mediziner aus dem US-Bundesstaat. Der Spezialist einer Kinderwunschpraxis befruchtete in den 1970er-Jahren mehrere Frauen mit seinem eigenen Sperma: Donald Cline (77) fehlten damals die Spender – und so nahm er die Sache selbst in die Hand.

Mehrere Kinder gezeugt

Bei mindestens 50 Damen wandte er die Methode an, wie «BILD.de» berichtet. Zum Glück waren nicht alle Therapien von Erfolg gekrönt.

Dennoch: Von mindestens acht Kindern soll Cline der biologische Vater sein. Sein jüngster Nachwuchs ist inzwischen 30 Jahre alt.

Den Frauen verheimlichte der Mediziner die wahre Herkunft des Spender-Samens. Er versicherte demnach, das Sperma stamme von anderen Ärzten oder Medizinstudenten.

DNA-Abgleich löst Ermittlung aus

Mit Hilfe des Internets wurde das fehlerhafte Verhalten des Mediziners schliesslich aufgedeckt – wenn auch nur per Zufall.

Eine der Frauen machte bei einem Online-Service einen DNA-Abgleich ihres Erbgutes. Dabei gab es Übereinstimmungen mit mehreren Personen! Ermittlungen wurden eingeleitet – und es dauerte nicht lange bis der Zusammenhang zu Cline gefunden wurde.

Immerhin: Vor Gericht räumte Cline sein Fehlverhalten jetzt ein. Es sei falsch gewesen, den Frauen sein eigenes Sperma zu verabreichen. Er habe sich aber unter Druck gesetzt gefühlt, weil er nicht immer Zugang zu frischem Sperma hatte. (fss)