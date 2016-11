Weil er sauer auf die EU ist :  Erdogan droht mit Flüchtlings-Flut

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (62) ist sauer auf Europa. «Passt auf, wenn ihr noch weitergeht, dann werden diese Grenzübergänge geöffnet. Lasst euch das gesagt sein», sagte er gestern in Istanbul. Schon am Tag zuvor tönte Ministerpräsident Yildirim (61): «Wir sind einer der Faktoren, die Europa beschützen. Wenn die Flüchtlinge durchkommen, werden Sie Eu­ropa überfluten.» Die Drohung wiegt schwer. Allein drei Mil­lionen syrische Flüchtlinge befinden sich in der Türkei.

Warum ist Erdogan so sauer?

Die Wut hat einen Grund. Am Donnerstag forderte das EU-Parlament, die Beitrittsgespräche mit der Türkei einzufrieren. Die Repressionen, mit denen ­Erdogan sein Land seit dem Putschversuch im Juli unter Kontrolle hält, widersprechen jeglichen Grundsätzen der EU. Seit der Niederschlagung wurden über 120 000 Staatsbedienstete entlassen, Tausende sitzen in Haft. Regimekritische Medien wurden geschlossen. Resultat: Fast 500 EU-Abgeordnete wollen sämtliche Verhandlungen mit der Türkei abbrechen. Nur knapp 40 halten Erdogan die Stange.

«Erdogan ist nicht mehr berechenbar»

Seit dem Abschluss des Flüchtlings-Deals mit der Türkei im März kriselt es zwischen der EU und Erdogan. Der Deal sieht vor, dass die Türkei Flüchtlinge zurücknimmt. Dafür erhält das Land einen Milliardenbetrag und – sobald Bedingungen erfüllt sind – Visumsfreiheit für die EU.

Uneins ist sich die EU-Politik, wie ernst man die Drohungen nehmen soll. Die EU-Kommission scheint nicht beunruhigt, da der Deal auch «im Interesse der Türkei» sei. Kritischere Stimmen kommen aus Deutschland. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour (41) findet klare Worte: «Erdogan ist nicht mehr berechenbar.»