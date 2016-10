Wegen Brexit :  Schotten sollen erneut über Unabhängigkeit abstimmen

Die Erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, will die Unabhängigkeit ihres Landes von Grossbritannien – und zwar noch bevor das Vereinigte Königreich aus der EU austritt.

Bei der Eröffnung des Kongresses ihrer schottischen Nationalisten-Partei (SNP) in Glasgow kündigte sie heute an, in der nächsten Woche ein Gesetzesentwurf vorzulegen, der eine neues Referdum über die Unabhängigkeit ermöglichen soll.

Damit wolle sie die «Interessen unseres Landes schützen», so Sturgeon. Die Lage Grossbritanniens habe sich nach dem Ja zum Brexit verändert.

Die Schotten hatten bereits 2014 über die Unabhängigkeit von Grossbritannien abgestimmt. Damals entschieden sich indes 55,3 Prozent der Stimmberechtigten für den Verbleib im Vereinigten Königreich.

+++ Update folgt +++