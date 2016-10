Webcam-Girl Natalie (24) kämpft für «Heimarbeit» :  Zu Hot für ihre Nachbarn?

Sie zieht sich aus und dreht Pornos. Natalie Hot (24) – ihre Künstlername ist Programm – verdient ihr Geld in der Erotikbranche.

Die junge Frau räkelt vor der Webcam in einem Zimmer ihres Hauses in Ampfing – einer 6000-Seelen-Gemeinde in Oberbayern. Und genau hier liegt laut dem Onlineportal «welt.de» das Problem: Die Nachbarn bekommen anscheinend alles mit - und das stösst ihnen sauer aufstösst.

«Lärmentwicklung» lässt Nachbarn nicht in Ruhe

Die Anwohner haben sich wegen «Lärmentwicklung» beim Landratsamt beschwert. Sie sagten auch, ihre Kinder würden in der Schule gemobbt.

Das Landratsamt verbot Hot daraufhin das Arbeiten von zu Hause aus. Die Begründung: Ihr Haus befinde sich in einem Baugebiet, in dem «gewerbliche Nutzung» nicht vorgesehen sei.

Ausserdem sei das Zimmer, indem sich Hot auszieht, als Kinderzimmer vorgesehen. Sollte sie ihrem Beruf zu Hause weiterhin nachgehen, muss Hot ein Busse von 2000 Euro bezahlen.

Acht Stunden pro Tag während fünf Tagen die Woche

Hot versteht die ganze Aufregung nicht. «Es beschweren sich ständig irgendwelche Leute wegen irgendwelcher Gründe», sagt sie. «Lichtbelästigung, ich sei zu laut, die Kinder könnten nicht schlafen – lauter solche Sachen.»

Die Nachbarn hätten sogar Unterschriften gegen sie gesammelt. «Die schreiben die Kennzeichen der Leute auf, die zu mir kommen und hetzen andere Nachbarn gegen mich auf», sagt die junge Frau zu «welt.de».

Dabei sei das, was sie betreibe nichts anderes als «Heimarbeit» – sie betreibe ihr «Homeoffice» während fünf Tagen die Woche für jeweils rund acht Stunden.

Hot will das Urteil deshalb nicht akzeptieren und zieht vor das Münchner Verwaltungsgericht. Die Nachbarn und das Landratsamt hingegen pochen weiterhin darauf, Hots Arbeit sei weder «Homeoffice», noch eine freiberufliche Tätigkeit – und gehöre somit verboten. (stj)