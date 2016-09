Waldbrand Hunderte Menschen fliehen vor Waldbränden in Kalifornien

Los Angeles – Schwere Waldbrände haben in Kalifornien hunderte Menschen in die Flucht getrieben. Mehr als tausend Hektar Land fielen den Flammen in der Brandregion südlich von San Francisco zum Opfer, wie die Feuerwehr am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.