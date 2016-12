Wahlen in Österreich :  Der Grüne Van der Bellen wird neuer Präsident

Ein schier endloser Wahlkampf ist geschlagen, Österreich hat einen neuen Bundespräsidenten: Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen (72) hat sich in der Wiederholung der Stichwahl am Sonntag gegen seinen FPÖ-Rivalen Norbert Hofer (45) durchgesetzt.

In der ersten Hochrechnung von SORA und ORF um 17.09 Uhr kommt Van der Bellen auf 53,6 Prozent, Hofer landet bei 46,4 Prozent. Die Schwankungsbreite liegt bei 1,2 Prozent, am Sieg Van der Bellens dürfte somit nicht mehr zu rütteln sein.

Briefwahlstimmen werden am Montag gezählt

Das definitive Ergebnis wird am Montagabend erwartet, da die Briefwahlstimmen erst am Montag ausgezählt werden. Und die werden wieder einen bedeutenden Anteil am Ergebnis ausmachen: Von den 6,4 Millionen wahlberechtigten Österreichern haben rund elf Prozent Wahlkarten bekommen.

Die FPÖ erkannte die Wahlniederlage Hofers an. «Ich bin unendlich traurig, dass es nicht geklappt hat. Ich hätte gerne auf unser Österreich aufgepasst», schrieb Hofer auf Facebook. Nun bitte er aber «alle Österreicher, zusammen zu halten und zusammen zu arbeiten». «Wir alle sind Österreicher, ganz egal, wie wir uns an der Wahlurne entschieden haben», hob der 45-Jährige hervor.

Der Rechtspolitiker gratulierte in dem Facebook-Eintrag seinem Mitbewerber. Auch FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl gratulierte Van der Bellen im österreichischen Fernsehen zu seinem Wahlsieg.

Der österreichische Bundespräsident kann die Regierung eigenmächtig entlassen. Van der Bellen hatte eine zurückhaltende Amtsführung angekündigt.

In dritten Anlauf

Es war der dritte Anlauf für die Wahl des Staatsoberhaupts. Am 22. Mai hatte zwar Van der Bellen ganz knapp die Stichwahl gewonnen. Dieser Urnengang wurde aber nach einer Anfechtung der FPÖ vom Verfassungsgerichtshof wegen organisatorischer Schlampereien annulliert.

Der neue Termin am 2. Oktober wurde verschoben, weil Kuverts für die Briefwahl nicht richtig klebten und eine erneute Anfechtung befürchtet werden musste.

Gegenüber der aufgehobenen Stichwahl vom 22. Mai konnte Van der Bellen laut Hochrechnung deutlich zulegen: Damals erzielte er 50,35 Prozent der Stimmen, Hofer kam auf 49,65 Prozent. (sda/gf)