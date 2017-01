Während Silvester-Feuerwerk :  Schweizer (†24) stürzt in Chile in den Tod

Ein Schweizer Tourist ist während der Neujahrs-Feierlichkeiten in der chilenischen Hafenstadt Valparaiso tödlich verunglückt.

Wie lokale Medien berichten, kletterte der 24-Jährige mit fünf weiteren Personen in den 3. Stock des wegen Sanierungsarbeiten geschlossenen Palacio Polanco, um das Silvester-Feuerwerk in der 280'000-Einwohner-Stadt besser beobachten zu können.

Offenbar hielt dabei ein Boden dem Gewicht der Besucher nicht stand und gab nach. Der junge Mann fiel in der Folge rund 14 Meter in die Tiefe und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Neben dem Schweizer wurde bei dem Unglück in den frühen Morgenstunden des 1. Januar auch eine Belgierin schwer verletzt und in ernstem Zustand in ein Spital gebracht. Sie befindet sich aber mittlerweile ausser Lebensgefahr.

Die Polizei hat eine Untersuchung zum genauen Unfallhergang eingeleitet. (bau)