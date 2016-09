Afghanische Soldaten töten per Taliban-Auftrag zwölf Kameraden

Zwei afghanische Soldaten haben nach Angaben der Behörden zwölf ihrer Kameraden getötet, während diese schliefen. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in einem Aussenbezirk von Kundus, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Nordosten Afghanistans.

Nach der Bluttat seien die beiden Männer in das Gebiet von Sachil Choman geflohen, sagte ein Polizeioffizier heute. Es wird vermutet, dass die Täter Verbindungen zu den radikalislamischen Taliban haben.

Der Sprecher des Gouverneurs von Kundus nannte die Zahl von 13 getöteten Soldaten. Ziel des Anschlags sei es gewesen, den Taliban den Weg zu bereiten, damit diese den Stützpunkt einnehmen könnten.

5000 Polizisten und Soldaten im vergangenen Jahr getötet

Angriffe aus den eigenen Reihen hatten bereits zuvor afghanische, aber auch internationale Truppen in dem Gebiet getroffen. Seit die NATO 2014 ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beendete, versucht das afghanische Militär, die Taliban in Schach zu halten. Die Behörden gehen davon aus, dass allein 2015 rund 5000 Polizisten und Soldaten getötet und 15'000 weitere verletzt wurden.

Die Rückschläge haben dazu geführt, dass die USA weniger Truppen als vorgesehen aus dem Land abziehen. Im kommenden Jahr sollen statt der geplanten 5500 Soldaten deshalb 8500 Soldaten am Hindukusch bleiben.

Bereits seit diesem Jahr können sie die afghanischen Truppen erneut mit Kampfflugzeugen und Helikoptern unterstützen. Die NATO beschränkt sich hingegen auf Ausbildung, Beratung und Unterstützung von Anti-Terror-Einsätzen. (SDA)