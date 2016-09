In Costa Rica bricht Vulkan Turrialba aus

Vulkane Vulkan Turrialba in Costa Rica bricht aus

San José – Der Vulkan Turrialba in Costa Rica ist ausgebrochen. Bei der ersten Eruption in den frühen Morgenstunden am Montag (Ortszeit) spuckte der Berg Asche und glühende Steine bis zu 1000 Meter hoch in die Luft, wie das Vulkanologische Institut auf Facebook mitteilte.