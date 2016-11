Vor Gericht wegen Vergewaltigung Steckte er 100 Mädchen mit HIV an?

Wenn ein Mädchen in die Pubertät kommt, bezahlen Familien in Malawi teilweise einen Mann, um es mit der Entjungferung in die Welt der Erwachsenen einzuführen. Jetzt steht eine solche «Hyäne» vor Gericht.