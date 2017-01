Von Anschlagsplan gewusst Frau von Orlando-Attentäter festgenommen

Sieben Monate nach dem tödlichen Anschlag auf einen Schwulenclub in Orlando ist die Ehefrau des Attentäters festgenommen worden. Die Frau sei am Montagmorgen (Ortszeit) im kalifornischen Ort Rodeo in Haft genommen worden, sagte ein Sprecher der US-Bundespolizei FBI.