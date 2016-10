Vier Tote in australischem Vergnügungspark :  «Meine ganze Familie wurde ausgelöscht»

Schrecklicher Wildwasserbahn-Unfall in Australien: In dem Familienfreizeitpark «Dreamworld» an der Goldküste kippte am Dienstag ein Gefährt mit fünf Passagieren um. Vier Menschen verloren dabei ihr Leben.

Für eine Familie ist der Unfall ganz besonders tragisch. Kim Dorsett hatte kurz entschlossen den Familienurlaub an dem beliebten Urlaubsziel nahe Brisbane verlängert. Auf dem Programm der Familie stand ein Besuch des Parks «Dreamworld«.

Bei dem Wildwasserbahn-Unfall verlor Dorsett ihre Tochter Kate Goodchlid (32) und ihren Sohn Luke (35). Auch dessen Partner Roozbeh Araghi (38) starb.

Zwei Kinder verloren ihre Mütter

»Ich habe zwei meiner drei Kinder verloren – meine ganze Familie wurde ausgelöscht«, sagte Kim Dorsett der Zeitung «The Sydney Morning Herald Sun». «Ich habe zwei Enkelinnen, eine acht Monat alte und eine zwölfjährige, und es bricht mir wahrhaft das Herz, dass meine Achtmonatige niemals ihre Mama kennenlernen wird.«

Das 12 Jahre alte Mädchen überlebte. Sie und der zehn Jahre alte Kieran Low wurden aus dem Wildwasser-Gefährt geschleudert. Auch die Mutter des Jungen, Cindy Low, kam bei dem Unfall ums Leben. Die 42-Jährige war das vierte Opfer der Tragödie.

Sicherheitsinspektion vor einem Monat

Wie es zu dem Unfall der Wildwasserbahn «thunder River Rapids» kam ist noch unklar. Die Passagiere sitzen angeschnallt in grossen Reifen. Über ein Förderband fahren sie durch künstliche Stromschnellen und Kanäle. Das Unfall-Gefährt kippte am Ende der Fahrt und stiess mit einem anderen Reifen zusammen. Laut Rettungssanitätern sollen technische Störungen bei der Wildwassebahn aufgetreten sein. Noch vor einem Monat habe der Freizeitpark erfolgreich die jährliche Sicherheitsinspektion absolvierte, so «Dreamworld».

Nach dem Unglück blieb die Freizeitattraktion zunächst geschlossen. Am Freitag soll sie wieder für Besucher geöffnet werden. (sjf)